Son dakika gündem: Avcılar'da kafede kavga ederek kaçan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Avcılar'da kafede kavga ederek kaçan 3 şüpheli yakalandı
Gelen son dakika haberlerine göre AVCILAR'da kafede bulunanlarla kavga ettikten sonra otomobile binerek kaçan 3 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.
AVCILAR'da kafede bulunanlarla kavga ettikten sonra otomobile binerek kaçan 3 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Otomobili kullanan şüpheli alkollü çıktı.
Merkez Mahallesi'ndeki bir kafede bulunanlarla kavga eden 3 kişi, işyerinin camını kırdıktan sonra bir otomobile binerek kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili Reşitpaşa Caddesi'nde durdurdu. Araçtan indirilen 3 kişiden biri kaçmak isterken yakalandı. Aracı kullandığı belirlenen eli sarılı şüpheli, çağrılan trafik polislerinin alkol testini kabul etmeyerek alkolmetreyi üflemedi. Sağlık kontrolünü götürülen şüphelilerden sürücünün alkollü olduğu belirlendi. İçinde içki kadehleri olduğu görülen otomobili kullanan şüpheli hakkında alkollü araç kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı. Diğer iki şüpheli hakkında da kavgaya karıştıkları gerekçesiyle soruşturmaya devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 09:50
Kaynak: DHA
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