Avcılar'da oto tamircisindeki hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Avcılar'da müşteri gibi geldiği oto tamircisinden arıza tespit cihazını çalan hırsız, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Firüzköy Mahallesi'ndeki bir oto tamircisine müşteri gibi gelen bir kişi, bir süre oturduktan sonra çalışanların dalgınlığından yararlanıp yaklaşık 20 bin lira değerindeki arıza tespit cihazını alarak kaçtı.

Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, şahsın dükkanda oturup beklemesi, çalışanın başka bir araçla ilgilendiği sırada arıza tespit cihazını alıp çıkması yer aldı.

Oto tamircisinde ustabaşı olarak çalışan Mehmet Said, müşteri gibi gelen kişinin arıza tespit ve uzaktan kodlama yapılan cihazı çaldığını belirterek, "Yaklaşık 20 bin lira zararımız var. Çalan kişinin bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.