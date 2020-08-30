Son dakika gündem: Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Yapılan aramada 25 kilo 230 gram eroin, hassas terazi, 1840 lira, 2 bin 100 dolar, 16 bin 740 avro, 344,45 gram ziynet eşyası, 3 tam altın ve 1 çeyrek altın ele geçiridi.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur