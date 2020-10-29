Son dakika gündem: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

29.10.2020 20:11
Son dakika gündem: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 912 artarak 74 bin 233'e, ölenlerin sayısı ise 18 artışla 1747'ye yükseldi.

Virüs bulaşan 679 kişi iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 54 bin 495'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 642'ye çıktığı ifade edildi.

Ülkede, 17 bin 991 Kovid-19 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Pro Moldova Partisi Lideri Andrian Candu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Daha önce, Parlamento Başkanı Zinaida Greçanıy ile 10 milletvekili virüse yakalanmıştı. Moldova'da parlamento oturumları 1 aydan fazla süredir Kovid-19'a yakalanan milletvekilleri nedeniyle yapılamıyor.

Moldova'da, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmiş, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamıştı.

Moldova'da, 14 Ekim'de 1149 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 984 artarak 96 bin 529'a, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 artışla 973'e çıktı.

642 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 85 bin 332 oldu.

Ülkede, 10 bin 224 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmiş, ağustosta 100'ün altında seyretmişti.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, üç gündür 900'ün üzerinde devam ediyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 10 bin 939'a çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 58 artarak 10 bin 128"e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 82 ölümün gerçekleştiği ülkede 730 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 79 artarak 66 bin 392'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 1 artarak 561'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 135 artarak 63 bin 581 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 250 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Özbekistan, Belarus, Moldova, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

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