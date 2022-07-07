Son dakika haberleri! Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Diyarbakır, Siirt ve Batman'da protesto edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Diyarbakır, Siirt ve Batman'da protesto edildi

07.07.2022 15:05

Son dakika haberler: Diyarbakır, Siirt ve Batman'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Diyarbakır, Siirt ve Batman'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Diyarbakır Adliye binası önünde toplanan avukatlar adına açıklamayı okuyan Baro Başkanı Nahit Eren, sözün bittiği yerde olduklarını belirtti.

Eren, "Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Siirt

İstanbul'da Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesini protesto eden meslektaşları, Siirt Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Siirt Barosu Başkanı Kenan Bilge, meslektaşları Bakırtaş'ı alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdiklerini söyledi.

Açıklamada, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek de hazır bulundu.

Batman

Batman Barosunca, Batman Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasında da İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Diyarbakır, Siirt ve Batman'da protesto edildi - Son Dakika

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