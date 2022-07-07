Eren, "Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır , Siirt ve Batman 'da avukatlar, İstanbul 'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Diyarbakır, Siirt ve Batman'da protesto edildi - Son Dakika

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