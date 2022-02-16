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Son dakika gündem: Avustralya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 57 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Avustralya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 57 kişi daha hayatını kaybetti

16.02.2022 08:34
Son dakika gündem: Avustralya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 57 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Avustralya'da son 24 saatte 25 bin 836 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 57 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 726'ya yükseldi.

Avustralya'da son 24 saatte 25 bin 836 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 57 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 726'ya yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler'de (NSW) 27, Victoria'da 18 ve Queensland eyaletinde 12 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaşanan can kayıplarıyla Avustralya'da Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 726'ya yükseldi, son 24 saatte 25 bin 836 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Mart 2020'den bu yana yabancı ülke vatandaşlarına kapalı tuttuğu sınırlarını 21 Şubat 2022'de açmaya hazırlanan Avustralya'da bugüne kadar 2 milyon 972 bin 398 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Halen 225 binden fazla aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da 222'si yoğun bakımda 2 bin 949 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 1203 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Kovid-19'un omicron varyantının etkisiyle son günlerde vaka sayılarının yükselmeye başladığı Yeni Zelanda'da, 1203 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Virüsün ilk görüldüğü günden bu yana toplam 23 bin 509 Yeni Zelandalı virüse yakalanırken, 53 kişi de hayatını kaybetti.

Halen 7 bin 365 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 56 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Yeni Zelanda, Avustralya, Queensland, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Avustralya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 57 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Avustralya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 57 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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