Son dakika gündem: Avustralya'da Kovid-19 vakalarının arttığı Sydney çevresine seyahat kısıtlamaları getirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Avustralya'da Kovid-19 vakalarının arttığı Sydney çevresine seyahat kısıtlamaları getirildi

03.01.2021 17:53
Son dakika gündem: Avustralya'da Kovid-19 vakalarının arttığı Sydney çevresine seyahat kısıtlamaları getirildi, System.String[]

Son dakika habere göre Avustralya'da eyalet yönetimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yükselişe geçtiği Yeni Güney Galler eyaletinin merkezi Sydney kenti ve çevresindeki yerleşimlere seyahat kısıtlamaları getirdi.

Avustralya'da eyalet yönetimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yükselişe geçtiği Yeni Güney Galler eyaletinin merkezi Sydney kenti ve çevresindeki yerleşimlere seyahat kısıtlamaları getirdi.

Başkent Canberra'yı içeren Avustralya Başkent Bölgesi (ACT), Sydney'in kuzey sahil bölgesi, banliyöleri ve bağlı yerleşimlerden gelen kişilerin zorunlu durumlar dışında bölgeye alınmayacağını duyurdu.

Ülkenin güneyindeki Tazmanya eyaleti de Sydney'de ortaya çıkan ve komşu Victoria eyaletine yayılan vakalarla bağlantılı tüm kişilere adaya giriş yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Tazmanya yönetimi, daha önce Sydney'in kuzey sahillerinden gelen herkesin adaya girişini yasaklamış, Sydney çevresi ve şehrin güneyindeki Wollongong bölgesinden gelenlere ise varışta 14 gün karantina zorunluluğu getirmişti.

Bu arada, Sydney kaynaklı vakalarla bağlantılı 21 vakanın tespit edildiği Victoria eyaleti de Yeni Güney Galler eyaletinden gelen tüm yolculara sınırlarını kapattı.

Yeni Güney Galler eyaletinde büyük bölümü Sydney'in kuzey sahillerinde ortaya çıkan 161 yeni vaka tespit edilmişti.

Avustralya'da bugüne dek 28 bin 483 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 909 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya, Canberra, Galler, Sydney, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Avustralya'da Kovid-19 vakalarının arttığı Sydney çevresine seyahat kısıtlamaları getirildi - Son Dakika


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