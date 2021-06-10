Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 200 binden fazla ev elektriksiz kaldı.
Victoria'da gece saatlerinde hızı saatte yaklaşık 119 kilometreye ulaşan rüzgar ve sağanak etkili oldu.
Sağanağın sele dönüştüğü Victoria'da bazı otoyollar ulaşıma kapanırken, ağaçlar devrildi.
Söz konusu olumsuz hava şartları nedeniyle can kaybı yaşanmazken, 200 binden fazla hanenin elektriği kesildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Avustralya'da şiddetli rüzgar ve sel 200 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika