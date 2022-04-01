Son dakika gündem: Avustralya'nın doğusunda sağanakların yol açtığı sellerde 3 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Avustralya'nın doğusunda sağanakların yol açtığı sellerde 3 kişi öldü

01.04.2022 16:37
Son dakika gündem: Avustralya'nın doğusunda sağanakların yol açtığı sellerde 3 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Avustralya'nın doğusundaki sahil bölgelerinde hafta başından bu yana etkili olan sağanakların yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın doğusundaki sahil bölgelerinde hafta başından bu yana etkili olan sağanakların yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki habere göre, Queensland ve Yeni Güney Galler bölgelerindeki sağanaklar bugün hafiflemeye başlarken Sidney'in doğu sahilleri de dahil olmak üzere, bazı kıyı bölgelerindeki şiddetli rüzgarlar dev dalgalara yol açtı.

Ülkenin doğusunu vuran sağanağın etkisiyle dere yatakları taştı, bölgede büyük çaplı seller meydana geldi.

Yağış ve sellerin hayatı olumsuz etkilediği ülkenin doğusunda yaklaşık 28 bin kişiye tahliye kararı çıkarıldı. Afet nedeniyle 3 kişi öldü.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, sağanağın etkisini yitirmeye başlamasına karşın bölgede hızı saatte 100 kilometreye varan şiddetli rüzgar görülebileceği uyarısında bulundu.

Acil yardım çalışmalarının sürdüğü bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

Avustralya'nın doğusundaki Queensland ve Yeni Güney Galler'de şubattaki sellerde 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Afet bölgesinde binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış, acil durum ilan edilmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Queensland, Avustralya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Avustralya'nın doğusunda sağanakların yol açtığı sellerde 3 kişi öldü - Son Dakika


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