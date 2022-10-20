Son dakika gündem: Avustralyalılar, sel ve sıcaklık nedeniyle Japon Ensefalit Virüsü riskiyle karşılaşabilir - Son Dakika
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Son dakika gündem: Avustralyalılar, sel ve sıcaklık nedeniyle Japon Ensefalit Virüsü riskiyle karşılaşabilir

20.10.2022 17:49
Son dakika gündem: Avustralyalılar, sel ve sıcaklık nedeniyle Japon Ensefalit Virüsü riskiyle karşılaşabilir

Son dakika haber: Avustralya'da seller ve sıcaklık artışlarının, yaklaşık 750 bin kişiyi Japon Ensefalit Virüsü'ne (JEV) karşı savunmasız bırakabileceği bildirildi.

Avustralya'da seller ve sıcaklık artışlarının, yaklaşık 750 bin kişiyi Japon Ensefalit Virüsü'ne (JEV) karşı savunmasız bırakabileceği bildirildi.

The Guardian'ın haberine göre, sivrisinek kaynaklı JEV, ilk olarak 1998'de Avustralya'da tespit edilirken bu yıl ülkenin güneyindeki domuz sürülerinde ve 31 kişide yeni vakalara rastlanırken virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Artan vakalar üzerine Brisbane kentindeki QIMR Berghofer Tıbbi Araştırma Enstitüsü'de görevli araştırmacılar, Avustralya'da seller ve sıcaklık artışları nedeniyle yaklaşık 750 bin kişinin JEV riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.

JEV'in yayılışına dair bir model geliştiren araştırmacılar, virüsü yayan sivrisineklerin yaklaşık 4 kilometre uçabilmesi nedeniyle vaka görülen domuzların 4 kilometre yakınındaki kişilerin risk altında olduğunu ve tedbir alınması çağrısı yaptı.

Araştırmacılar, kanlarında sivrisinekleri 4 gün boyunca enfekte edebilecek viral seviyelerin olduğu gerekçesiyle domuzların salgının en büyük kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Araştırmacılardan QIMR Berghofer Sivrisinek Kontrol Laboratuvarı Başkanı Doç. Dr. Greg Devine, kanlarında yüksek seviyede virüs barındırmaları nedeniyle yürüyen kuşlara yakın yaşayan insanların da virüs riski altında olabileceğine dikkati çekerek tedbirli davranılması gerektiğini ifade etti.

Devine, ılık ve yağışlı havaların sivrisineklerin çoğalması için gerekli ortamı hazırladığına işaret ederek "Çoğu Avustralyalı daha önce virüse maruz kalmadı. Bu yüzden bağışıklıkları yok. İnsanları önlem almaya davet ediyoruz. En iyi koruma aşıdır ancak şu anda bu herkes için mevcut değil. Bir sonraki en iyi koruyucu önlem, ısırılmaktan kaçınmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tıbbi entomoloji uzmanı Dr Cameron Webb ise sivrisineklerin şu anda daha sığ, daha durgun sularda ve daha sıcak havalarda ürediğine değinerek sel nedeniyle hastalık yayılma riskinin kısa sürede olma ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

Webb, gelecek haftalarda sel sularının artması ve havaların ısınması nedeniyle JEV ve sivrisinek kaynaklı diğer hastalıkların ortaya çıkma riskinin de olduğunu kaydetti.

Sivrisinek ısırıklarıyla yayılan JEV, çoğu zaman hafif geçen, soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteren ancak nadiren bazı vakalarda beynin şişmesine de neden olabilen ölümcül bir virüs olarak biliniyor.

Kaynak: AA
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The Guardian, Avustralya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Avustralyalılar, sel ve sıcaklık nedeniyle Japon Ensefalit Virüsü riskiyle karşılaşabilir - Son Dakika

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