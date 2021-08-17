Son dakika gündem: Ayancık'ta selde hasar gören 37 yıllık afet evleri yıkılıyor (2) - Son Dakika

SİNOP'TA ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Sinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır" denildi.