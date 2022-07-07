Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ve alınan ifadeler doğrultusunda Sürmeli'nin öldürülüp bir evin garajına gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler, bölgede kazı yaptı.

Kaynak: AA

Asayiş Büro, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Aydın'da 12 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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