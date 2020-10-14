Son dakika gündem: Aydın'da aranan kişilere yönelik operasyon: 15 kişiden 13'ü tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Aydın'da aranan kişilere yönelik operasyon: 15 kişiden 13'ü tutuklandı
14.10.2020 19:51
Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Nazilli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, haklarında 7 ile 2 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan şüpheliler ile birçok suçtan aranan 15 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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