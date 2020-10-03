Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Çapahasan Mahallesindeki bir apartmana giren kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, dairelerin önündeki ayakkabıları alıp kaçtı.

Sabah uyandıklarında ayakkabılarının olmadığını fark eden apartman sakinleri, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmana giren 2 kişinin daire önündeki dolapta bulunan ayakkabıları yanlarında getirdikleri pazar çantasının içine koydukları görülüyor.