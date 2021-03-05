Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir sokakta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Efeler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Eğrikavak Mahallesi'nde son zamanlarda Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alınan Pınar Sokak'a 5 Mart'tan itibaren giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Aydın'da bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika