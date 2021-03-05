Son dakika gündem: Aydın'da bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Aydın'da bir sokak karantinaya alındı

05.03.2021 20:03
Son dakika gündem: Aydın'da bir sokak karantinaya alındı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir sokakta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir sokakta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Efeler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Eğrikavak Mahallesi'nde son zamanlarda Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alınan Pınar Sokak'a 5 Mart'tan itibaren giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Hisarcık, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Aydın'da bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'a uyarı: Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca çareyi soyunmakta buldu Küs olduğu eşiyle barışmaya giden koca, kadını vurup intihar etti Şehit haberini esnaf ziyaretinde alan Meral Akşener dizlerini dövdü Korgeneral Erbaş'la ilgili detay tüyleri diken diken etti! "Keşke biz de şehit olabilsek" dedikten 1,5 saat sonra kaza olmuş Son Dakika: Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbol yorumculuğunu bıraktı 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi
Hangi illerde hafta sonu sokak kısıtlamasına gidilecek? Hangi illerde hafta sonu sokak kısıtlamasına gidilecek?         
19:59
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 11 şehit verdiğimiz helikopter kazanın ilk inceleme sonuçlarını açıkladı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 11 şehit verdiğimiz helikopter kazanın ilk inceleme sonuçlarını açıkladı         
18:32
Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda         
18:19
Son Dakika: PFDK, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören G.Saraylı Mohamed'e 1 maç ceza verdi Son Dakika: PFDK, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören G.Saraylı Mohamed'e 1 maç ceza verdi         
17:22
Yerinde karar dönemine geçilmesinden sonra Sivas, Amasya ve Edirne'ye yeni koronavirüs kısıtlaması geldi Yerinde karar dönemine geçilmesinden sonra Sivas, Amasya ve Edirne'ye yeni koronavirüs kısıtlaması geldi         
17:12
377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
16:36
Dişçi randevusu için evden çıkan 2 çocuk annesi kadından 4 gündür haber alınamıyor Dişçi randevusu için evden çıkan 2 çocuk annesi kadından 4 gündür haber alınamıyor         
15:45
Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti         
15:43
Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi         
15:30
Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden genç kız gözaltına alındı Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden genç kız gözaltına alındı         
15:05
Vatandaşın kafasındaki soru işaretleri kalkacak! Faizsiz ev ve araç edindirme şirketleriyle ilgili yasa çıktı Vatandaşın kafasındaki soru işaretleri kalkacak! Faizsiz ev ve araç edindirme şirketleriyle ilgili yasa çıktı         
14:37
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Rahip, sahte silahla süpermarket ve eczaneden 2 bin lira gasbetti Rahip, sahte silahla süpermarket ve eczaneden 2 bin lira gasbetti         
12:11
Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı         
11:41
Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada         
11:23
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 20:23:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Aydın'da bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei