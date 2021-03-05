Son dakika gündem: Aydın'da bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alınan Pınar Sokak'a 5 Mart'tan itibaren giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Efeler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Eğrikavak Mahallesi'nde son zamanlarda Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış tespit edildiği bildirildi.

Küs olduğu eşiyle barışmaya giden koca, kadını vurup intihar etti

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