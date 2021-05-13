Son dakika gündem: Aydın'da çıkan orman yangınında 4 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kuyucak ilçesi Aksaz Mahallesi Zeytinli Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Nazilli ve Kuyucak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 7 arazöz, orman işçileri ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Havadan ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangın sonucu 4 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.