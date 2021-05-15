Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Durmuş Siviş'in (86) kullandığı 09 DH 157 plakalı traktör, Pınardere Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Siviş'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika