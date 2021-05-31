Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Cemal Akyürek'in (65) kullandığı 09 AAL 910 plakalı traktör, Kızılca Mahallesi'ndeki incir bahçesinde çalıştığı esnada, önceden açılan çukura devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Akyürek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika