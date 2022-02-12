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Son dakika gündem: Aydın'da, maden ocağında üzerine sac düşen işçi öldü - Son Dakika

Son dakika gündem: Aydın'da, maden ocağında üzerine sac düşen işçi öldü

12.02.2022 20:37
Son dakika gündem: Aydın'da, maden ocağında üzerine sac düşen işçi öldü

Son dakika haberleri: AYDIN'ın Söke ilçesinde, bir maden ocağında üzerine sac düşen Murat Bakan (29), hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, bir maden ocağında üzerine sac düşen Murat Bakan (29), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Karakaya Mahallesindeki bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta bakımcı olarak görev yaptığı öğrenilen Murat Bakan'ın üzerine sac düştü. Maden ocağındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Murat Bakan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıpa morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Murat Bakan, Jandarma, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Aydın'da, maden ocağında üzerine sac düşen işçi öldü - Son Dakika


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