Son dakika gündem: Aydın'da otomobil içinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsi işlemi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

İlçede bir akaryakıt istasyonu yakınında yol kenarında park halindeki otomobilde bulunan bir kişinin, arkadaşını uyandıramadığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde Burak Kılıçarslan'ın (26) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılıçarslan'ın cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İhbarı yapan E.D'nin (26) ifadesinde, arkadaşıyla Muğla'ya gitmek için Bursa'dan yola çıktıklarını, mola vermek için yol kenarında durduklarını, sabah uyandığında arkadaşını uyandıramaması üzerine ambulansı aradığını ifade ettiği öğrenildi.