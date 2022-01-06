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Son dakika gündem: Aydın'da polisin yaralı bulduğu kızıl şahin, koruma altına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Aydın'da polisin yaralı bulduğu kızıl şahin, koruma altına alındı

06.01.2022 11:23
Son dakika gündem: Aydın'da polisin yaralı bulduğu kızıl şahin, koruma altına alındı

Son dakika haber... Aydın'da polislerin yaralı bulduğu kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'da polislerin yaralı bulduğu kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın- İzmir otoyolu Aydın gişelerindeki uygulama noktasında görevli polisler, yaralı bir kızıl şahin buldu.

Polislerin haber vermesi üzerine gelen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekibi, yaralı şahini teslim aldı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mazlum Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şahine muhtemelen bir araç çarpmış. Belirgin şekilde bir yarası görünmüyor. Su ve yem vermeye çalıştık. Biraz misafir ettik. İyileştikten sonra da tekrar doğaya salarlar. Yine özgür şekilde uçar." ifadelerini kullandı.

Son dakika gündem: Aydın'da polisin yaralı bulduğu kızıl şahin, koruma altına alındı
Son dakika gündem: Aydın'da polisin yaralı bulduğu kızıl şahin, koruma altına alındı
Son dakika gündem: Aydın'da polisin yaralı bulduğu kızıl şahin, koruma altına alındı
Son dakika gündem: Aydın'da polisin yaralı bulduğu kızıl şahin, koruma altına alındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Aydın'da polisin yaralı bulduğu kızıl şahin, koruma altına alındı - Son Dakika


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