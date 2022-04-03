Son dakika gündem: Aydın'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Aydın'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

03.04.2022 09:17
Son dakika gündem: Aydın'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Edinilen son dakika haberine göre Aydın Valiliği, şehit yakınları ve gaziler için iftar düzenledi.

Aydın Valiliği, şehit yakınları ve gaziler için iftar düzenledi.

Efeler ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İftar öncesinde konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilk iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz." dedi.

İftar programına, AK Parti Aydın milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.

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Efeler, İftar, Şehit, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Aydın'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika


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