N.A'nın hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Aydın'da silahla ayağından vurulan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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