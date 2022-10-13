Son Dakika | Tansiyon aleti kutusundaki parmak iziyle yakalanan cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Tansiyon aleti kutusundaki parmak iziyle yakalanan cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

13.10.2022 16:08

Son dakika haberler... Aydın'ın Söke ilçesinde 2005 yılında 85 yaşındaki kadının evinde bıçakla öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında evde bulunan tansiyon aleti kutusunda tespit edilen parmak izinin pasaport işlemi için verdiği parmak iziyle eşleşmesi sonucu yakalanan sanığa, 25 yıl hapis...

Aydın'ın Söke ilçesinde 2005 yılında 85 yaşındaki kadının evinde bıçakla öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında evde bulunan tansiyon aleti kutusunda tespit edilen parmak izinin pasaport işlemi için verdiği parmak iziyle eşleşmesi sonucu yakalanan sanığa, 25 yıl hapis cezası verildi.

Söke ilçesinde 2005'te yalnız yaşadığı evinde 12 bıçak darbesiyle öldürülen Rukiye Toyran'ın (85) katil zanlısının belirlenmesi için o dönem yapılan araştırmada evdeki tansiyon aletinin kutusunda yabancı bir kişinin parmak izi tespit edildi ancak fail bulunamadı.

Bulunan parmak izi, Bitlis'te yaşayan M.D'nin (40) geçen yıl, pasaport işlemi için verdiği parmak iziyle eşleşti. M.D, olaydan 17 yıl sonra bu yıl ocak ayında Bitlis'te gözaltına alındı.

İfadesi alınan M.D, olay tarihinde ve öncesinde Söke'de bulunmadığını, cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürdü. M.D, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğinde faili meçhul olayları aydınlatmak için kurulan özel ekip, konuyu araştırdı.

Dönemin hastane kayıtlarını inceleyen ekip, M.D'nin cinayet gününden 12 gün önce Toyran'ın evine 5 dakikalık mesafede bir trafik kazasına karıştığını ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi gördüğünü tespit etti.

Ayrıca tanık ifadeleriyle de M.D'nin 2003-2006 yıllarında Söke'de ikamet ettiği de belirlendi.

Dava

M.D. hakkında "kasten öldürmek" suçundan açılan dava, Söke Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Yargılama sürecinde, cinayetin işlendiği tarihte Söke'de bulunduğunu hatırlamadığı için yanlış ifade verdiğini savunan M.D, bulunan parmak izinin ise kendisine ait olamayacağını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanığa temyiz yolu açık olmak üzere 25 yıl hapis cezası verdi.

YORUMLAR
500
Aydın haberi... Başkan Günel, 'Kuşadası'na rekor yatırım yaptık' Aydın haberi... Başkan Günel, 'Kuşadası'na rekor yatırım yaptık' Son Dakika | Hizan'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' eğitim semineri verildi Son Dakika | Hizan'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' eğitim semineri verildi
Kaynak: AA

Bitlis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tansiyon aleti kutusundaki parmak iziyle yakalanan cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:31 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:55:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Tansiyon aleti kutusundaki parmak iziyle yakalanan cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement