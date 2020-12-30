Son dakika gündem: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonda, Kuşadası ilçesinde takibe alınan bir otomobil Germencik'teki Park Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 118 gram kristal uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen T.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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