Son dakika gündem: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Araçta yapılan aramada 118 gram kristal uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi 'nin ( JASAT ) düzenlediği operasyonda, Kuşadası ilçesinde takibe alınan bir otomobil Germencik'teki Park Mahallesi'nde durduruldu.

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