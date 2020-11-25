Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Orta Mahalle'de bir evde uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı.
Operasyonda Ç.K. ve N.B. gözaltına alındı.
Yapılan aramada 98 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika