Son dakika gündem: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Yapılan aramada 98 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Orta Mahalle 'de bir evde uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı.

Korona aşısı geliştirmişlerdi! Putin'in aşı olup olmadığına Kremlin'den ilginç yanıt: Şu an imkansız

Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu

Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti

Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz