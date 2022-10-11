Son dakika gündem: Aydın jandarması kız çocuklarını misafir etti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Aydın jandarması kız çocuklarını misafir etti

11.10.2022 21:44

Bir son dakika haberine göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kadıköy İlk ve Ortaokulundan 33 kız öğrenci, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Türk bayrağı, çiçek ve balonlarla karşılanan öğrencilere, olay yeri inceleme, trafik ve asayiş gibi jandarmanın faaliyetleri anlatıldı.

Uyuşturucu arama köpekleri "Ödev" ve "Dilbaz" ile de oynayan çocuklar daha sonra Jandarma Filo Komutanlığına götürüldü.

Helikoptere binen öğrenciler, filonun görevi hakkında bilgilendirildi.

Ortaokul öğrencisi Esra Yeşil, gazetecilere, çok güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Helikopteri ilk kez yakından gördüğünü aktaran Yeşil, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Bize bu duyguyu yaşattıkları için jandarmaya minnettarız." dedi.

Sema Nur Özbek ise "Bugün Dünya Kız Çocukları Günü olduğu için ilk kez helikoptere bindik. Çalışma alanlarıyla ilgili tanıtım yaptılar. Çok güzel bir gündü." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Aydın jandarması kız çocuklarını misafir etti - Son Dakika

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