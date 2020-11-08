Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık." - Son Dakika

Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Şehirden kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi

Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek?