Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık." - Son Dakika

Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."
08.11.2020 12:13
Son dakika habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."
İlham Aliyev, Savaş, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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