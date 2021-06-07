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Son dakika gündem: Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, Türkiye ile ülkesi arasındaki enerji iş birliklerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, Türkiye ile ülkesi arasındaki enerji iş birliklerini değerlendirdi Açıklaması

07.06.2021 14:00
Son dakika gündem: Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, Türkiye ile ülkesi arasındaki enerji iş birliklerini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye'nin enerji gücünü artıracak adımları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini açık bir şekilde destekliyoruz.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye'nin enerji gücünü artıracak adımları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini açık bir şekilde destekliyoruz." dedi.

Şahbazov, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zivesi'ne video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

Bu yılki zirvenin "Türkiye'nin enerjisi" başlığı ile düzenlendiğini hatırlatan ve bunun anlamlı olduğunu vurgulayan Şahbazov, "Çünkü Türkiye'nin enerjisi büyük bir coğrafyayı aydınlatmakta, güvenlik, istikrar, barış, gelişme ve kalkınma temin etmektedir." ifadesini kullandı.

Şahbazov, salgın çalkantısı ile karşı karşıya kalan enerji sektöründe değişiklikler yaşandığını, dünya ülkelerinin maliyetsiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini belirterek, "Pandemi sonrasındaki dönemde enerji sektöründe yeni yaklaşımlar gerekiyor. Burada da Türkiye'nin vizyonu bölge için stratejik önem kazanmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "Türkiye'nin katılımı olmadan bölgede herhangi bir konu çözülemez." sözlerini hatırlatan Şahbazov, şöyle devam etti:

"Bu gerçek, her alanda olduğu gibi enerji alanında da zirvede olan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır. Bağımsız enerji politikamız Türkiye ile ortak yürütülmektedir. Türkiye ile sarsılmaz birlik ve kardeşliğimizin enerjisi, Bakü-Tiflis- Ceyhan, Bakü-Tiflis- Erzurum, ana bileşenleri TANAP ve TAP olan Güney Gaz Koridoru gibi küresel projeler kazandırdı. Ortak siyasi irade ürünü olan bu projeler, Azerbaycan, Türkiye ve diğer ülkelerin enerji güvenliğini sağlamakta, büyük ölçekli kalkınma ve iş birliğine katkı sağlamaktadır.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile bugüne kadar 437 milyon tondan fazla Azerbaycan petrolü Türkiye ve dünya pazarlarına taşındı. Boru hatlarıyla bugüne kadar Şahdeniz sahasından Türkiye'ye 81,7 milyar metreküp doğal gaz iletildi. Aynı zamanda bu projeler sayesinde Orta Asya'daki ortaklarımızın enerji kaynaklarının bir kısmı Azerbaycan ve Türkiye üzerinden dünya pazarlarına taşınmaktadır."

İki ülke arasındaki enerji iş birliğinin sürekli hale geldiğini vurgulayan Şahbazov, "Azerbaycan ve Türkiye'nin dünya enerji haritasına kazandırdığı en büyük proje, TANAP ve TAP gibi boru hatlarından oluşan Güney Gaz Koridoru'dur. Temmuz 2018'den bu yana TANAP üzerinden Türkiye'ye 10,6 milyar metreküp doğal gaz taşınmıştır. Bu yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye taşınan 4,1 milyar metreküp doğal gazın 2,2 milyar metreküpü TANAP tarafından iletildi. Bu dönemde TAP'la Avrupa'ya 2,3 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildi. Yıl sonuna kadar Türkiye'ye yaklaşık 8 milyar metreküp, Avrupa'ya ise 6 milyar metreküpten fazla doğal gaz ihraç edilmesi bekleniyor." dedi.

Şahbazov, gündemlerindeki konulardan birinin Türkiye'den Nahçıvan'a doğal gaz tedarikinin sağlanması olduğunu bildirerek, geçen yıl aralık ayında imzalanan anlaşmaya göre Iğdır'dan Nahçıvan'a yılda 500 milyon metreküp, günde 1,5 milyon metreküp doğal gaz taşıma kapasiteli boru hattının yapılacağını belirtti.

Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımı olan Star rafinerisinin öneminden bahseden Şahbazov, Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımının 18,3 milyar dolara, Türkiye'nin Azerbaycan'daki yatırımının ise 13 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

"Türkiye, deneyimini Azerbaycan'la paylaşıyor"

Şahbazov, enerji alanında Türkiye'nin sağladığı desteklerden bahsederek şunları söyledi:

"Türkiye, elektrik piyasasının liberalleştirilmesi ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi konusundaki zengin deneyimini bizimle paylaşıyor. Özellikle, Azerbaycan'ın 2030 yılına kadar temiz bir çevre elde etmeyi ve 'yeşil büyüme' ülkesi olmayı, ülkenin sosyoekonomik kalkınması için ulusal önceliklerinden biri olarak kabul etmesi, iş birliğimizde yeni bir sayfa açmaktadır. Yeşil enerji alanında tarih yazmanın zamanının geldiğini düşünüyorum.

Azerbaycan'ın 44 günlük Vatan Savaşı'ndaki tarihi zaferi sonucunda bölgede oluşan yeni durum bunu gerekli kılıyor. Türkiye, jeopolitik gücü ve etkisi ile Azerbaycan ile birlikte bölgede yeni bir realitenin oluşmasında çok önemli rol oynadı. Bu tarihi zaferden sonra bölgemiz yeni döneme girdi. Bu, çok taraflı kalkınma için yeni bir başlangıç ??olarak adlandırılabilir. Yeni çok taraflı iş birliği platformunun oluşturulması da bir önceliktir. Bu platformun ana itici güçleri Azerbaycan ve Türkiye'dir."

İşgalden kurtarılan bölgelerin "yeşil enerji" bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Şahbazov, " Karabağ'ı 'yeşil enerji' bölgesine dönüştürme sürecinde Türk şirketleriyle iş birliğimizin çekici olabileceğini, aynı zamanda dayanışmamızın da bir simgesi olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesel iş birliği sürecinde aktif ve kilit aktörler olduğunu vurgulayan Şahbazov, "Türkiye, Karadeniz'de zengin doğal gaz rezervlerinin keşfiyle güçlü bir enerji devleti haline geliyor. Türkiye'nin enerji gücünü artıracak bu adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de açık bir şekilde destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz, Azerbaycan, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, Türkiye ile ülkesi arasındaki enerji iş birliklerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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