Son dakika gündem: Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti.

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan güçlerini imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00'de Hocavend yönünde hareket eden Ermenistan ait askeri konvoyun havadan ve karadan nokta atışıyla vurularak imha edildiği belirtildi. Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

(Kamil Nadirli/İHA)