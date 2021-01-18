Son dakika gündem: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 855 şehit verdi - Son Dakika

Son dakika gündem: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 855 şehit verdi

18.01.2021 17:45
Son dakika gündem: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 855 şehit verdi, System.String[]

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 855 şehit verdiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 855 şehit verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgileri güncelledi.

Daha önce 2 bin 841 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 855 olarak güncellendiği belirtildi.

50 askerin kayıp olduğunu duyuran Bakanlık, defnedilen şehit askerlerin listesini de kamuoyuyla paylaştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Kasım, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 855 şehit verdi - Son Dakika


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