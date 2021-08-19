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Son dakika gündem: Azerbaycanlı gazeteciler "Savaş Muhabirliği Eğitimi" ile zorlu şartlar için tecrübe kazanıyor (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: Azerbaycanlı gazeteciler "Savaş Muhabirliği Eğitimi" ile zorlu şartlar için tecrübe kazanıyor (2)

19.08.2021 14:13

Son dakika gündem haberine göre Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle düzenlenen "18.

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle düzenlenen "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan Azerbaycanlı medya mensupları, aldıkları eğitimin her gazeteci için bir fırsat olduğunu, bu eğitim sayesinde doğru bildikleri yanlışları düzelttiklerini söyledi.

TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansının destekleriyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla Azerbaycanlı 22 medya mensubuna yönelik düzenlenen "Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığının uzman isimleri tarafından verilen teorik ve pratik derslerle devam edildi.

Katılımcılardan CBC TV Özel Yayınlar Şef Editörü Elmira Musazade, eğitim sürecine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı. Musazade, ilk defa 2017'de ön cephede çalışmaya başladığında şahit olduğu bir olaydan sonra doğru haberin profesyonelce tüm dünyaya ulaştırılmasının ne kadar önemli olduğunu anladığını söyledi.

Sıcak bölgelerde habercilik yapmanın zorluğu ve inceliklerine dikkati çeken Elmira Musazade, şunları kaydetti:

"Savaş muhabirliği standarttan ayrışan, gazeteciliğin tamamıyla farklı bir boyutu. Buranın ayrı davranış kuralları var. Bu kurs, bu anlamda bize, bu tür bölgelerde neler yapılması lazım, farklı durumlarda, çatışma bölgelerinde, bu deprem olabilir, yangın olabilir, kişinin nasıl davranması gerektiği konusunu daha derin anlamamıza yardımcı oldu. Bunların her biri kendine has özelliklere, davranış kurallarına sahip. Bu eğitimde biz bunların hepsini öğrendik."

Eğitim kapsamında verilen görevleri ekip halinde yerine getirdiklerini anlatan Musazade, "Bu benim için her zaman en önemli konu olmuştur. Kaç kişi görev aldıysa o kadar kişi o görevi tamamlamalı. Örneğin, eğitim kapsamında kaç kişi dağa çıktıysak o kadar kişi geri dönmeliydik. Biz kendimizden olanları geride bırakmayız. Bu asıl kural. Bu eğitimin, her gazeteci için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İTV muhabiri Jeyhun Mustafayev de eğitimin tahminlerinin çok üstünde olduğunu söyledi.

Mustafayev, eğitim sayesinde kendisini ve ekipmanlarını koruyarak, haberin vaktinde ve objektif bir şekilde nasıl geçilmesi gerektiğini öğrendiğini, savaş muhabiri olmak isteyen herkesin bunları bilmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitimlerde özellikle gazetecinin güvenliğinin önemine değinildiğini dile getiren Mustafayev, "Sen oraya haber yapmak için gidiyorsun ama ölürsen sen haber olursun. Bunun yaşanmaması için, savaş bölgelerinden haber geçebilmek için bu eğitimlere katılım şart. Bu eğitimi almayan birine savaş muhabiri olması tavsiye edilemez. Buradaki eğitimde de öğrendiğimiz gibi bu bir gereklilik. Bu eğitim bizim görev başında can güvenliğimizi sağlamamıza, ekipmanlarımızı korumamıza katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Doğru bildiğimiz yanlışları düzelttik"

Real TV Şef Editörü Kamil Eldaroğlu Balakişiyev de "Eğitimler, savaş alanında doğru bilip yanlış yaptığımız şeyler vardı, bunları düzeltmemizi sağladı. Buradaki uzmanlardan aldığımız teorik ve pratik bilgileri, Azerbaycan'daki meslektaşlarımıza öğretmemiz, onların da kendi mesleklerine sevgisini arttıracak." dedi.

Balakişiyev, eğitimin en önemli tarafının, bir gazetecinin kendi can güvenliğini nasıl sağlayacağını pratik eğitimlerle öğretilmesi olduğuna değinerek "Şu an gördüğünüz gibi bir enkazın karşısındayız. Buradan nasıl inebiliriz, şuraya nasıl tırmanabiliriz, biz burada neler yapabiliriz bunları öğrendik." diye konuştu.

Eğitimler yorucu ve zahmetli olsa da kendileri için gurur verici olduğunu ifade eden Balakişiyev, "Bizim gibi insanların bu eğitime gelmesi ve hususi bilgileri öğrenmesi gerekli ve mühim." değerlendirmesini yaptı.

AZTV savaş muhabiri Elnur Tofiq, birçok eğitime katıldığını ancak bu eğitimin içerdiği pratik dersler ve zorluk seviyesi nedeniyle diğerlerinden farklı olduğunu söyledi. Tofiq, teorik derslerin de kendilerine çok fazla şey kattığını vurgulayarak "Aslında doğru bildiğimiz yanlışlar vardı. Bunları düzelttik." diye konuştu.

Her gün yeni sürprizlerle karşılaştıklarını ve heyecan dolu bir eğitim olduğunu dile getiren Tofiq, "Özetle, aslında bir savaş yaşadık. Artık eğitimin sonuna geldik. Bu da demek oluyor ki biz bu savaştan sağ salim çıkabildik." dedi.

Burada öğrendiklerini meslektaşlarına, özellikle çatışma bölgesinde çalışan gazetecilere anlatacağını ifade eden Tofiq, "Ama burada bulunmak bambaşka bir zevk. Sözün kısası hem çok zor hem de eğlenceli bir eğitim." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ATV muhabiri İsmayil Amirov ise eğitim boyunca gördükleri derslerin her birinin kendi mesleklerini yakından ilgilendiren konular olduğunu belirterek "Öyle ki bu bilgilerin her biri bundan sonraki faaliyetlerimde gerekli olacak. Daha önceden bildiğimiz ancak farklı uyguladığımız şeylerin de burada doğrusunu öğrendik." değerlendirmesinde bulundu.

Amirov, eğitimi savaş bölgelerinde görev alan meslektaşlarına anlatacağını ve tavsiye edeceğini dile getirerek "Samimi söylüyorum, bu kadarını beklemiyordum. Eğitim deyince günde bir iki saat sanıyordum ancak öyle günler oldu ki hiç uyumadım. Bunu tasavvur etmiyordum. Bunlar gelecek için, bizim iyi birer gazeteci olmamız için yapılan şeyler." dedi.

Son dakika gündem: Azerbaycanlı gazeteciler Savaş Muhabirliği Eğitimi ile zorlu şartlar için tecrübe kazanıyor (2)
Son dakika gündem: Azerbaycanlı gazeteciler Savaş Muhabirliği Eğitimi ile zorlu şartlar için tecrübe kazanıyor (2)
Son dakika gündem: Azerbaycanlı gazeteciler Savaş Muhabirliği Eğitimi ile zorlu şartlar için tecrübe kazanıyor (2)
Son dakika gündem: Azerbaycanlı gazeteciler Savaş Muhabirliği Eğitimi ile zorlu şartlar için tecrübe kazanıyor (2)

Polis Akademisi, Anadolu Ajansı, Savaş, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Azerbaycanlı gazeteciler 'Savaş Muhabirliği Eğitimi' ile zorlu şartlar için tecrübe kazanıyor (2) - Son Dakika


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