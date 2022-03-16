Son dakika gündem: Azerbaycanlı şehit çocuklarının oluşturduğu takımlar TEKNOFEST'e hazırlanıyor - Son Dakika

Azerbaycanlı şehit çocukları, Bakü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) hazırlanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası boyuta taşınan TEKNOFEST, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek.

Festivalde, Nisan 2016'daki 4 günlük savaşta ve 2. Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerlerin evlatlarının oluşturduğu "Zafer", "Mübarizler" ve "Harı Bülbül" isimli takımlar da robotik kategorisinde yarışacak.

Ortaokul öğrencilerinden oluşan, her biri 6'şar kişilik 3 takıma, Azerbaycan Teknik Üniversitesi bünyesindeki eğitmenlerce yaklaşık bir aydır robotik kodlama eğitimi veriliyor.

Yoğun bir hazırlık süreci geçiren öğrenciler, uluslararası arenada ilk kez Azerbaycan'da gerçekleştirilecek festivalde başarı elde etmeyi hedefliyor.

Zafer takımı, kamu hizmetlerinde sıra beklemeyi kolaylaştıran projesi üzerinde çalışıyor.

Mübarizler takımı göçmenlik bürosu için kimlik kontrol sisteminde yenilikler ve kolaylıklar getirecek bir proje, Harı Bülbül takımı ise tarımda akıllı sulamayla ilgili proje hazırlıyor.

Eğitmen Fidan Yüzbaşeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 şehit evladını Teknofest Azerbaycan'a hazırladıklarını bildirdi.

Yüzbaşeva, çocukların kendilerine öğretilenleri kolaylıkla kavradığını, onların festivalde başarı elde edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Eğitmen Emin Valizade, her üç takımın da güncel sorunların çözümüne yönelik yapay zeka projeleri üzerinde çalıştığını bildirdi.

Çocuklara python programlama dilini öğrettiklerini belirten Valizade, "Ümidimiz çok. Hepsinin potansiyeli yüksek. Mayısa kadar hepsi yapay zeka ve robotik cihazlarla çalışan programlar yazabilecek." dedi.

Mübarizler takımının kaptanı Arzu Musayeva da "Öğrendiklerim bana özgüven verdi. İnşallah yarışmayı kazanırım. Takımıma da güveniyorum." diye konuştu.

Nurlan Genberov isimli şehit çocuğu da "TEKNOFEST'te kazanmak, başarılarımızı herkesle paylaşmak ve ülkemize faydalı vatandaş olmayı istiyorum." dedi.

TEKNOFEST Azerbaycan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

Festivalde, içlerinde Smart Karabağ Hackathon ve Rocket League Esports EuroCup yarışmalarının da olduğu 10 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek.