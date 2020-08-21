Son dakika gündem: AZERİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Son dakika gündem: AZERİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da öldürülen suç örgütü elebaşıNadir Salifov için Büyükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi.

ANTALYA'da öldürülen suç örgütü elebaşıNadir Salifov için Büyükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi. Antalya'nın Serik ilçesinde, birlikte yemek yediği kişi tarafından vurulan Nadir Salifov, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Salifov'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden Salifov için Büyükçekmece'de bulunan Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'dan çelenkler yollanırken yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Salifov'un cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Gül Vadi Mezarlığı'na defnedildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:48

Kaynak: DHA

Son Dakika

Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi

Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu

Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi

DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz

Mikonos'ta kavgaya karışıp tutuklanan Manchester United'lı Harry Maguire, mahkemeye çıkarılacak

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri

Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu

Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı

Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı

Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi

Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık

Gökhan Gönül, yıllar sonra üstüne dolar atan Fenerbahçeli taraftarlar hakkında konuştu: Kızgınlıklar rafa kaldırılmalı