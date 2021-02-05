Son dakika gündem: B'Tselem: İsrail, Filistinlilerin Kovid-19 aşısını temin meselesini siyasileştirmemeli - Son Dakika

Son dakika gündem: B'Tselem: İsrail, Filistinlilerin Kovid-19 aşısını temin meselesini siyasileştirmemeli

05.02.2021 18:55
Son dakika gündem: B'Tselem: İsrail, Filistinlilerin Kovid-19 aşısını temin meselesini siyasileştirmemeli, System.String[]

Son dakika haberler: İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail'in Filistinlilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını temin etme meselesini siyasete alet etmemesi gerektiğini belirtti.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail'in Filistinlilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını temin etme meselesini siyasete alet etmemesi gerektiğini belirtti.

B'Tselem Sözcüsü Kerim Cibran, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Filistin'e aşı temin etmek zorunda olduğunu ifade eden Cibran, "İsrail, Filistinlilerin Kovid-19 aşısını temin meselesini siyasileştirmemelidir. Gazze Şeridi, uzun yıllardır İsrail'in ablukası altında. İsrail bir işgal gücü olarak, uluslararası hukuk gereğince Gazze Şeridi dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilere aşı temin etmek zorundadır." dedi.

İsrail parlamentosundaki Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Yoaz Hendel'in Gazze Şeridi'ndeki aşılama sürecine müdahale edilmemesi gerektiği yönündeki çağrısını hatırlatan Cibran, "İsrail, Kovid-19 aşısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı siyasi bir şantaj aracı olarak kullanmamalıdır." diye konuştu.

Hendel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın elindeki İsrailli askerlerin varlığına atıfta bulunarak, "Hamas'ın esirleri ve ölüleri iade etmesi için insani bir jesti olmadığı sürece aşılar yiyecek ve su değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Cibran, Filistinlilere aşı temin etmemesinin "İsrail'in apartheid (ırkçı, ayrılıkçı) rejiminin" bir parçası olduğuna vurgu yaparak, "İşgalci bir güç olarak İsrail, uluslararası hukuka ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ne göre işgal altındaki tüm Filistinlilere aşı temin etmekle yükümlüdür." dedi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te yaşayan 600 binden fazla Yahudi yerleşimciye aşı temin ettiğine dikkati çeken Cibran, Gazze Şeridi ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te işgalin hala sürdüğünü ve aşının burada yaşayanlara da sağlanması gerektiğini vurguladı.

İnsan Hakları, İsrail, İşgal, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: B'Tselem: İsrail, Filistinlilerin Kovid-19 aşısını temin meselesini siyasileştirmemeli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı Son Dakika: Rusya'dan Navalny'nin salınmasını isteyen 3 ülkeye tepki! Diplomatlar sınır dışı edildi Eşini öldürüp çocuklarını yaralayan şahıs tutuklandı AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir G.Saray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, F.Bahçe derbisinde oynayabilecek Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum
Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz         
18:45
Karayipler'de tatil yapan ünlü yarışçı George Russell, dudak dudağa yakalandı Karayipler'de tatil yapan ünlü yarışçı George Russell, dudak dudağa yakalandı         
17:56
Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
17:32
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu. Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu.         
16:48
Bir TikTok skandalı daha! Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun         
16:18
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı         
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongreye damga vuran sözler: Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongreye damga vuran sözler: Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım         
15:08
Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında         
14:46
Yunanistan'a bir destek de İngiltere'den: Savaş uçağını Doğu Akdeniz semalarında uçuracak Yunanistan'a bir destek de İngiltere'den: Savaş uçağını Doğu Akdeniz semalarında uçuracak         
14:20
Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı         
13:46
Eşine domuz yağı ile büyü yapan kadın hakkında takipsizlik kararı verildi Eşine domuz yağı ile büyü yapan kadın hakkında takipsizlik kararı verildi         
13:08
İngiltere otellerde karantina uygulamasını 15 Şubat'ta başlatacak İngiltere otellerde karantina uygulamasını 15 Şubat'ta başlatacak         
13:03
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 19:04:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: B'Tselem: İsrail, Filistinlilerin Kovid-19 aşısını temin meselesini siyasileştirmemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei