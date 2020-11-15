Son dakika gündem: Babaeski'de yangın - Son Dakika

Babaeski'de çıkan yangında bir ev ve otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle köyünde H.O'ya ait otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tek katkı eve de sıçrayan yangını fark eden vatandaşlar durumu Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, otomobil ve ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.