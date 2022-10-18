Son dakika gündem: Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

18.10.2022 15:25

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bağcılar'da 5 katlı binanın girişinde çıkan yangın söndürülürken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Bağcılar'da 5 katlı binanın girişinde çıkan yangın söndürülürken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yenigün Mahallesi 618. Sokak'ta bulunan bir binanın girişindeki elektrik panolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle merdiven boşluğu dumanla doldu.

Bunun üzerine bazı bina sakinleri mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini merdivenli araç yardımıyla tahliye etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen ikisi çocuk, 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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