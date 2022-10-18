Bunun üzerine bazı bina sakinleri mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini merdivenli araç yardımıyla tahliye etti.

Kaynak: AA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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