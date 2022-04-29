Son dakika gündem: Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

15 Temmuz Mahallesi 1419 Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri de tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle dairede büyük çaplı hasar oluştu.