Son dakika gündem: Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

29.04.2022 11:46
Son dakika gündem: Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

İstanbul Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

15 Temmuz Mahallesi 1419 Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri de tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle dairede büyük çaplı hasar oluştu.

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15 Temmuz, Bağcılar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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