Son dakika gündem: Bağcılar'da çocuklara kriptoloji eğitimi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde, bilgisayar ve yazılım mühendisi olmak isteyen çocuklara uygulamalı kriptoloji (şifre bilimi) eğitimi veriyor. Çocuklar, öğrendikleri Sezar ve Napolyon şifreleme yöntemi sayesinde gelecekte hacker ve düşman yazılımlara karşı bilgi, belge ve programlarını güvenli şekilde koruyabilecek.

Çocukların yeteneklerini keşfedip onlara uygun atölyelerde hizmet sunan Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, yaz sezonu eğitimlerine devam ediyor. Birer haftalık olarak hazırlanan paket eğitimlerde, çocuklara Hidden Picture'den İngilizceye strateji oyunlarından bulmacaya kadar renkli ve bir o kadar da yararlı dersler veriliyor. Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi olmak isteyen çocuklara ise uygulamalı kriptoloji eğitimi veriyor.

SEZAR YÖNTEMİ VE NAPOLYON YÖNTEMİ KULLANILIYORKursta en çok dikkat çeken yer ise Kriptoloji sınıfı oluyor. Sessiz bir şekilde masalarında oturan çocuklar, burada şifreleme yöntemlerini uygulayarak öğrenme fırsatı buluyor. Derste eğitmenler tarafından, alfabenin belirlenen miktarda kaydırılması ve ana mesajdaki harflerin yeni alfabede kendilerine karşılık gelen harflerle değiştirilmesine dayanan Sezar yöntemi kullanılıyor. Aynı zamanda her harfin bir sembolle temsil edildiği hiyeroglif yazılara benzeyen şekillerinde kullanıldığı Napolyon yöntemi öğretiliyor. Şifreleme yönteminin tekniğini öğrenen kursiyerler daha sonra ikişerli gruplar halinde kendi aralarında mesajlaşıyorlar."ARKADAŞLARIMIZLA DA ARAMIZDA YAZIŞIYORUZ"Bilgisayar Mühendisi olmak istediğini söyleyen kursiyerlerden Resul Emin İslamoğlu, "Harflere karşılık gelen semboller var onları yan yana getirip şifreler oluşturuyoruz. Arkadaşlarımızla da aramızda yazışıyoruz. İleride yaptığım programları korumak için kriptolojiyi öğreniyorum" dedi."BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ORTAMI SUNUYORUZ"Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde gençleri geleceğe hazırladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bilimsel merak ve öğrenme isteği olan öğrencilere araştırma, gözlem yapma, kıyaslama, keşfetme, ifade etme ve çeşitli çözümler bulabilme becerilerini geliştirme ortamı sunuyoruz. Onlar da kendilerine verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor" dedi.

Pandemi kurallarına dikkat edilen Kriptoloji Atölyesi'nde, şu anda 8 çocuk eğitim görüyor.