Üye Girişi
Son Dakika | Bağcılar'da İETT otobüsünün kaza anı kamerada - Son Dakika

Son Dakika | Bağcılar'da İETT otobüsünün kaza anı kamerada

21.06.2021 21:03
Son Dakika | Bağcılar'da İETT otobüsünün kaza anı kamerada, System.String[]

Son dakika haberler... Vedat BAYRAKTAR/ -BAĞCILAR'da, şoförünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü, park halindeki servis minibüsüne çarptı.

Vedat BAYRAKTAR/ -BAĞCILAR'da, şoförünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü, park halindeki servis minibüsüne çarptı. Savrulan servis minibüsünün de önünde park edilen hatlı minibüse çarptığı kaza sonucu İETT otobüsündeki 4 kişi hafif yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bağcılar Yenimahalle Mahmutbey Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde hızla ilerleyen İETT otobüsü, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarptı. Servis minibüsü de önünde park edilen hatlı minibüse çarptı. İETT otobüsündeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 3 aracın da zarar gördüğü kazaya ilişkin polis soruşturma başlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen İETT otobüsünün yol kenarındaki servis minibüsüne çarptığı ve savrulan servis minibüsünün hatlı minibüse çarptığı görülüyor.


Bağcılar, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bağcılar'da İETT otobüsünün kaza anı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tek cümlelik tepki: Bilim insanlarına kulak verin 20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tek cümlelik tepki: Bilim insanlarına kulak verin Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor 20:17 Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı 20:12 Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı
Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var 19:13 Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca servetin üzerinde oturmuşlar 18:54 Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca servetin üzerinde oturmuşlar Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi 16:46 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada 16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada 16:00 "Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
EURO 2020 C Grubu'nda Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenen Hollanda, namağlup bir üst tura yükseldi EURO 2020 C Grubu'nda Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenen Hollanda, namağlup bir üst tura yükseldi         
20:52
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müzik yasağı" açıklamasına tepki: Yasaklar ideolojik         
20:29
Normalleşme adımları kapsamında müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi Normalleşme adımları kapsamında müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım         
19:05
Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı         
17:48
Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek         
16:45
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti         
16:14
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 21:17:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bağcılar'da İETT otobüsünün kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement