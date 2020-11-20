Son dakika gündem: Bağdat'tan Sincar'a güvenlik çıkarması

Son dakika haberleri... Irak merkezi yönetimine bağlı iki polis tugayının Musul'a bağlı Sincar'a yerleştiği bildirildi.

Irak merkezi yönetimine bağlı iki polis tugayının Musul'a bağlı Sincar'a yerleştiği bildirildi. Irak basınında çıkan habere göre, İçişleri Bakanlığına bağlı iki Federal Polis Tugayı Sincar'a vardı. Irak yönetimi, Sincar'ın güvenliğinin merkezi yönetim tarafından sağlanacağını açıklamıştı. Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.

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