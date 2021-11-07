Son dakika gündem: Bağdat Yeşil Bölge'de büyük patlama sesi - Son Dakika

Son dakika gündem: Bağdat Yeşil Bölge'de büyük patlama sesi
07.11.2021 03:05
Son dakika haberler: Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de güçlü patlama sesi duyulurken Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin buradaki evinin hava saldırısına uğradığı iddia edildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de güçlü patlama sesi duyulurken Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin buradaki evinin hava saldırısına uğradığı iddia edildi.
Irak resmi makamlarından söz konusu patlama sesiyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmazken Başbakan Mustafa Kazımi'nin Yeşil Bölge'de ikamet ettiği evinin hava saldırısına uğradığı iddia ediliyor.
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