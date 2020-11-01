Son dakika haber: Bahçelievler'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bahçelievler'de çıkan konut yangınında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 4. Sokağı'ndaki 5 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde bulunan Fatma M.'nin (31) hayatını kaybettiği belirlendi.