Son dakika gündem: Bahçelievler'de teras katta çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Bahçelievler'de bir binanın teras katında çıkan ve çatı katına da sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Merkez Mahallesi Hür Sokağı'ndaki 4 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, daha sonra bitişikte bulunan sağ ve arka bölümdeki çatı ile çatı katına da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, teras ile çatı katı ve çatıda hasar oluştu.