Son dakika gündem: Bahçesini temizlerken el bombası buldu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bahçesini temizlerken el bombası buldu

07.04.2022 15:43
Son dakika gündem: Bahçesini temizlerken el bombası buldu

Edinilen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Geyve ilçesinde H.Ç.'nin bahçesinde temizlik yaparken bulduğu el bombası jandarma ekiplerince imha edildi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde H.Ç.'nin bahçesinde temizlik yaparken bulduğu el bombası jandarma ekiplerince imha edildi.

Eşme Mahallesi'nde oturan H.Ç., bahçesini temizlerken toprağın içinde açık bir metal kutu içerisinde cisim gördü. Cismi yakından inceleyen H.Ç. el bombası olduğunu fark edip jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından cismi güvenli bir alana götürüp imha etti.


Son dakika gündem: Bahçesini temizlerken el bombası buldu
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El Bombası, Jandarma, Geyve, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bahçesini temizlerken el bombası buldu - Son Dakika


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