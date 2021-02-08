Son dakika gündem: Bahreyn: Katar, askıda bekleyen meselelerin çözümü için yaptığımız çağrıyı cevapsız bıraktı - Son Dakika

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, iki ülke arasında askıda bekleyen meselelerin çözümü için ülkesinin Katar'a yaptığı davete Doha yönetiminin cevap vermediğini belirtti.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Zeyyani, hükümet üyelerinin de katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirilen parlamento toplantısında konuşma yaptı.

Zeyyani, 11 Ocak'ta ülkesinin Katar'a 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin çıktılarının hayata geçirilmesi ve iki ülke arasındaki askıda bekleyen meselelerin görüşülmesi için bir mektup gönderdiğini söyledi.

Cuma günü KİK'e de konuya ilişkin bir mektup gönderdiklerini ve üye ülkelerin dışişleri bakanlıklarına ilettiklerini belirten Zeyyani, ikili görüşmeler için Katar'dan cevap beklediklerini kaydetti.

Zeyyani, ülkesinin Katar ile çözüm bekleyen meseleleri ele almak için görüşmelere hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.