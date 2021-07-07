Son dakika gündem: Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı. Görüşmeye yarın devam edilmesine karar verildi" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)