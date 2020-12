Son dakika gündem: Bakan Akar: En son teröristi de etkisiz hale getirip bu işi bitireceğiz - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Şu ana kadar yapılan operasyonlarla yurt içinde ve sınır ötesinde bunların mağaraların, barınaklarını başlarına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz. En son teröristi de etkisiz hale getirip bu işi bitireceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile beraber, Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı'nı takip ettikleri Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan, İzmir'de konuşlu 2'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na geçti. Personel ile bir araya gelen Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı operasyonlarındaki üstün başarılarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya genelindeki saygınlığını daha da pekiştirdiğini belirtti.

Nitelikli personelini üstün teknoloji ile buluşturan Hava Kuvvetleri'nin bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla görevlerini başarıyla yerine getireceğini belirten Akar, "Bugüne kadar yapılan çalışmalar önemli sonuçlar verdi. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak bu ileriye dönük çalışmalarımız, bu yürüyüş devam edecek. Bu konuda yapılması gereken ne varsa başaracağız, asil milletimize karşı sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'nın sorumluluk ve görevlerinin arttığına işaret eden Akar, bölgesel olarak önemli ve hassas bir dönemden geçildiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin uluslararası arenada özne konumuna geldiğini vurgulayan Akar, "Bunun sonucu olarak hem etki hem de ilgi alanımız genişlemiştir. Etki ve ilgi alanımızın genişlemesi de bizlerin görev ve sorumluluklarını artırmaktadır. Onun için her zamankinden daha çok çalışmak, her zamankinden daha çok kahramanlık ve fedakarlık yapmak durumundayız. Niçin, ülkemizin ve milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için. Bu milletinin bağrından çıkan TSK'nın vazifesi, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, asil milletimizin ve vatan topraklarının karada, denizde ve havadaki egemenlik alanlarımızın güvenliğini sağlamaktır. Bunun için gece gündüz demeden asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla çalışmalarımızı bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.'BU MUSİBETTEN ASİL MİLLETİMİZİ KURTARACAĞIZ'Akar, terörle mücadele harekatlarına ilişkin şu açıklamada bulundu: "Irak'ın kuzeyinde Kara ve Hava Kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma ve gayret içinde. Amacımız teröristleri etkisiz hale getirmek. Bunu yaparken tüm komşularımızın sınırlarına saygılıyız. Ama bize komşularımızın topraklarından gelen teröristlerin yaptıkları saldırılar, tacizler var. Bizler de hudutlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak, onların güvenliğini sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunu Iraklı kardeşlerimizle konuşuyoruz, onlara izah ediyoruz. Biz 40 yıldan beri ülkemize ve milletimize karşı saldırılarına sürdüren teröristlerden kurtulmaktan kararlıyız. Bu musibetten asil milletimizi kurtaracağız. Şu ana kadar yapılan operasyonlarla yurt içinde ve sınır ötesinde bunların mağaraların, barınaklarını başlarına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz. En son teröristi de etkisiz hale getirip bu işi bitireceğiz. Milletimizi bu beladan kurtaracağız. Çalışmamız, gayretimiz, hedefimiz budur. Gece gündüz çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor."'O TERÖR KORİDORUNUN TAHRİBİ ÇOK DEĞERLİ, ÖNEMLİ'Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen başarıya yönelik, "Bu operasyonlar olmasaydı terör koridoru olarak adlandırdığımız alanın nelere dönüşebileceğini herkesin bilmesi lazım. Bu operasyonlar olmasaydı milletimiz, bizler çok daha farklı konularla uğraşmak zorunda kalabilirdik. O nedenle o terör koridorunun tahribi çok değerli, önemli" dedi.İdlib'deki faaliyetlerin de Ruslar ile görüşülerek devam ettiğini belirten Akar, "Zaman zaman ateşkes ihlalleri olsa da esas olarak söz konusu ateşkes, istikrar devam ediyor. Bu sağlanan barış ortamı içinde 450 bini İdlib'de olmak üzere toplam 1 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine, topraklarına gönüllü ve güvenli şekilde dönebildi" ifadesini kullandı.Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda da değinen Akar, mart ayından beri yoğun tedbirler aldıklarını belirtti. Bakanlık bünyesinde KOMMER kurulduğunu, bunun diğer birliklere de yansıdığını dile getiren Akar, "Bu arkadaşlarımızın sevk ve idaresinde, onların koordinasyonunda çok başarılı bir mücadele sergilediniz. Geldiğimiz noktada herhangi bir zafer sarhoşluğuna, ihmale meydan vermeyelim. Çok şükür şimdilik gemilerimizden, operasyon bölgelerimizden, pilotlarımızdan bu konuyu uzak tutabildik. Aynı ciddiyet, dikkat ve hassasiyetle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Operasyonlarımız etkilenmedi ve etkilenmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.Peygamber ocağı olarak da bilinen TSK'nın binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli, manevi ve mesleki değerleriyle, akıl ve bilim ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda, sıralı komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başında olmaya devam edeceğini ifade eden Akar, "En büyük takdir güvenilmek en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Asil milletimizin bize sevgisi ve güveni en yüksek düzeyde. Bize düşen bu güveni, sevgiye layık olmaktır. Onun için dün olduğu gibi bugün de yarın da her türlü fedakarlığı, kahramanlığı yaparak verilen vazifeyi ifa etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Akar, tüm personelin yaklaşan yeni yılını da kutladı.

