Son dakika gündem: Bakan Akar, Libya'da şehit olan Uzman Çavuş Yılmaz için başsağlığı diledi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 25 Ağustos 2020 tarihinde Trablus/Libya'da görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.