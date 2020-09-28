Son dakika gündem: Bakan Akar şehit asker için taziye mesajı yayımladı
Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar mesajında şunları kaydetti:
"Kahraman silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bugün şehit oldu. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
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